В спортивном арбитражном суде объяснили, почему отклонили апелляцию РоSSии об отстранении от ЧМ-2022

РоSSияне снова не выиграли международный суд.

В спортивном арбитражном суде объяснили, почему отклонили апелляцию РоSSии об отстранении от ЧМ-2022
Окончательное решение будет принято комиссией CAS позднее
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РоSSийского Футбольного Союза о переносе стыковых матчей в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба суда.

Данное решение было принято из-за отказов сборных Польши, Чехии и Швеции играть с россиянами.

"Если бы сборная РоSSии была допущена до участия в стыковых матчах, их соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Честность турниров ФИФА в таком случае была бы серьезно подорвана", — говорится в мотивировочной части суда.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключила роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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