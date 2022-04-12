В спортивном арбитражном суде объяснили, почему отклонили апелляцию РоSSии об отстранении от ЧМ-2022

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию РоSSийского Футбольного Союза о переносе стыковых матчей в рамках отбора на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает пресс-служба суда.

Данное решение было принято из-за отказов сборных Польши , Чехии и Швеции играть с россиянами.

"Если бы сборная РоSSии была допущена до участия в стыковых матчах, их соперники бы получили технические поражения, так как матчи бы не состоялись. Честность турниров ФИФА в таком случае была бы серьезно подорвана", — говорится в мотивировочной части суда.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.