"Есть зомбо-лига, там и играйте": Пятов жестко раскритиковал роSSийских футболистов за молчание о войне в Украине

Вратарь назвал роSSийских спортсменов тряпками.

Сейчас 37-летний вратарь "горняков" временно поддерживает форму с "Металлистом" в Турции
© ФК Шахтер

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов жестко раскритиковал роSSийских футболистов за молчание о войне в Украине.

"Я уверен, что они будут мучиться всю жизнь. Видеть фото из Мариуполя, Бучи, Харькова и других городов и мучиться. Дети вырастут, станут все понимать, а что им скажет отец? "Я боялся, сынок?" Не может быть нейтральной позиции. Не может! Ты или за войну, или против нее. Меня больше всего удивило, что все молчат. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает.

Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу! Да разве это спортсмены – это тряпки… Нападающая и убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое творят, а они спокойно играют в футбол? Так не бывает. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига – там и играйте", – приводит слова Пятова zbirna.com.

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.

После этого УЕФА исключила роSSийские клубы из еврокубков, а сборную РоSSии лишили права сыграть в стыковых матчах отбора на ЧМ-2022 в Катаре.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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