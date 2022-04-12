"Есть зомбо-лига, там и играйте": Пятов жестко раскритиковал роSSийских футболистов за молчание о войне в Украине

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов жестко раскритиковал роSSийских футболистов за молчание о войне в Украине.

"Я уверен, что они будут мучиться всю жизнь. Видеть фото из Мариуполя, Бучи, Харькова и других городов и мучиться. Дети вырастут, станут все понимать, а что им скажет отец? "Я боялся, сынок?" Не может быть нейтральной позиции. Не может! Ты или за войну, или против нее. Меня больше всего удивило, что все молчат. Никто и не пикнул. Значит, их все устраивает.

Нормальный спортсмен, несущий незаслуженное наказание, отстаивает свою позицию. Сражается за правду, за победу! Да разве это спортсмены – это тряпки… Нападающая и убивающая страна не может делиться на спортсменов и не спортсменов. Как они говорят: "Мы один народ"? Их земляки такое творят, а они спокойно играют в футбол? Так не бывает. Считаю, что даже после окончания войны мир их не пустит в совместные соревнования. Есть зомбо-лига – там и играйте", – приводит слова Пятова zbirna.com .

Напомним, 24 февраля президент РФ Путин сделал срочное заявление о проведении специальной военной операции на территории Украины, начав широкомасштабное вторжение в украинские города.