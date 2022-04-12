РоSSийских саночников не допустят к соревнованиям, несмотря на выигранную апелляцию

РоSSияне не будут выступать на турнирах.

РоSSийских саночников не допустят к соревнованиям, несмотря на выигранную апелляцию
Не помог россиянам даже выигранный суд
© Google

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не намерен допускать россиян к международным соревнованиям, несмотря на решение Арбитражного суда об отмене санкций в отношении Федерации санного спорта РоSSии.

"Даже зная, что санкции в отношении Федерации санного спорта РоSSии были отменены по юридическим причинам, исполком FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта до их отмены, таким как: запрет на проведение в РоSSии мероприятий FIL, недопуск всех роSSийских спортсменов, тренеров и официальных лиц до соревнований FIL, отстранение россиян из различных комиссий и рабочих групп FIL", — говорится в официальном заявлении FIL.

Напомним, РоSSия и Беларусь были бессрочно отстранены от решения FIL от 2 марта 2022 года в связи с полномасштабным вторжением в Украину, но позже россияне подали апелляцию, которую рассмотрел Апелляционный суд FIL и принял решение о восстановлении РоSSии во всех правах.


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдатВячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствиеКоманда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в ПортугалииФутболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Блок рекламы


Похожие новости
Канал "Футбол" прекратил сотрудничество с Леоненко за попытку оправдать молчание роSSийских спортсменовКанал "Футбол" прекратил сотрудничество с Леоненко за попытку оправдать молчание роSSийских спортсменов
"Всю мерзость - сразу на кол": украинский биатлонист эмоционально отреагировал на зверства роSSийских оккупантов"Всю мерзость - сразу на кол": украинский биатлонист эмоционально отреагировал на зверства роSSийских оккупантов
"Сборище убийц и садистов": президент "Динамо" Суркис высказался о преступлениях роSSийских оккупантов"Сборище убийц и садистов": президент "Динамо" Суркис высказался о преступлениях роSSийских оккупантов
Обладатель "Золотого мяча" пошел защищать Украину от роSSийских оккупантовОбладатель "Золотого мяча" пошел защищать Украину от роSSийских оккупантов
"Это катастрофа": футболист сборной Украины отреагировал на зверские преступления роSSийских оккупантов"Это катастрофа": футболист сборной Украины отреагировал на зверские преступления роSSийских оккупантов
Украинец жестко ответил известному биатлонисту, вступившемуся за роSSийских биатлонистовУкраинец жестко ответил известному биатлонисту, вступившемуся за роSSийских биатлонистов
Луческу объяснил свои слова о поддержке роSSийских спортсменовЛуческу объяснил свои слова о поддержке роSSийских спортсменов
Украинские борцы отказались от участия в чемпионате Европы ради защиты страны от роSSийских оккупантовУкраинские борцы отказались от участия в чемпионате Европы ради защиты страны от роSSийских оккупантов
Несмотря на решение CAS в отношении Валиевой, МОК не утвердил результаты Олимпиады в командном соревновании фигуристовНесмотря на решение CAS в отношении Валиевой, МОК не утвердил результаты Олимпиады в командном соревновании фигуристов
WADA вслед за МОК подает апелляцию по антидопинговому делу роSSийской фигуристки ВалиевойWADA вслед за МОК подает апелляцию по антидопинговому делу роSSийской фигуристки Валиевой
Последние новости
Подгружаем последние новости