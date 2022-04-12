РоSSийских саночников не допустят к соревнованиям, несмотря на выигранную апелляцию

Исполком Международной федерации санного спорта (FIL) не намерен допускать россиян к международным соревнованиям, несмотря на решение Арбитражного суда об отмене санкций в отношении Федерации санного спорта РоSSии.

"Даже зная, что санкции в отношении Федерации санного спорта РоSSии были отменены по юридическим причинам, исполком FIL по-прежнему полностью привержен мерам, принятым 2 марта до их отмены, таким как: запрет на проведение в РоSSии мероприятий FIL, недопуск всех роSSийских спортсменов, тренеров и официальных лиц до соревнований FIL, отстранение россиян из различных комиссий и рабочих групп FIL", — говорится в официальном заявлении FIL.