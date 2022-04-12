Стало известно, сколько заработал для Украины "Шахтер" в первом благотворительном матче

Дончане находятся в Европе.

Стало известно, сколько заработал для Украины
Матч прошел в Греции
© ФК Шахтер

Стало известно, сколько заработал для Украины "Шахтер" в первом благотворительном матче против греческого "Олимпиакоса" (0:1),

По информации пресс-службы "горняков", чистый доход от благотворительного матча составил 3,2 миллиона гривен.

Собранные средства будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также поддержку детей, пострадавших в ходе войны.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.

В следующем матче турне 14 апреля "Шахтер" сыграет против "Лехии" в Польше.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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