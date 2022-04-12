Стало известно, сколько заработал для Украины "Шахтер" в первом благотворительном матче против греческого "Олимпиакоса" (0:1),

По информации пресс-службы "горняков", чистый доход от благотворительного матча составил 3,2 миллиона гривен.

Собранные средства будут направлены на приобретение средств защиты и медикаментов для ВСУ, а также поддержку детей, пострадавших в ходе войны.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.