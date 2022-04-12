"Просто попал под сокращение": Леоненко прокомментировал свое скандальное увольнение с телеканалов "Футбол"

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества с каналами "Футбол 1/2/3".

"Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю открытость. – Я ни на кого обиду не держу. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов", - приводит слова Леоненко fanday.net .