"Просто попал под сокращение": Леоненко прокомментировал свое скандальное увольнение с телеканалов "Футбол"

Виктор Леоненко высказал неоднозначное мнение в одном из интервью, информирует ZN.ua.

Леоненко был уволен вчера
© Телеканал Футбол

Бывший игрок "Динамо" Виктор Леоненко прокомментировал информацию о прекращении сотрудничества с каналами "Футбол 1/2/3".

"Я бы хотел услышать это от него лично, а не от друзей. Интервью, на которое он ссылается, скорее всего – отмазка. На ТК "Футбол" сейчас всех разгоняют. Думаю, я просто попал под сокращение. Денисов придумал причину через интервью, хотя мог меня набрать и все сказать. Я люблю открытость. – Я ни на кого обиду не держу. Насчет Денисова, я просто сделаю выводы. Не забывайте, кто из нас великий – я, а не Денисов", - приводит слова Леоненко fanday.net.

Напомним, что в одном из интервью Леоненко заявил о том, что роSSийские спортсмены ни в чем не виноваты и их не нужно дисквалифицировать из-за войны РФ против Украины.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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