Легендарный экс-тренер сборной Украины и "Динамо" раскритиковал Орбана за поддержку Путина

Йожеф Сабо расстроен позицией венгерского правительства, информирует ZN.ua.

Легендарный экс-тренер сборной Украины и
82-летний Сабо является уроженцем Ужгорода
© УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского "Динамо" Йожеф Сабо раскритиковал венгерское правительство и лично Витора Орбана за поддержку РоSSии в войне против Украины.

"Орбан просто продался Путину. Путин дал ему газ, дешево продает нефть. Вот причина. Ну ладно, не надо давать нам оружие, но пропустить через свою границу помощь, которую оказывают другие страны. Я был очень зол, когда прочитал слова Орбана о Буче. Не смог себя сдержать, даже не спал. Нельзя такие вещи говорить.

Я сейчас говорю об этом и начинаю плакать, вспоминая, как россияне издевались над детьми и женщинами. Они изнасиловали девочку девяти лет. Ужас! Русские убили велосипедиста, а потом еще отрезали ему ухо. Это только в джунглях такое возможно. А Орбан говорит, предоставить ему доказательства", - цитирует Сабо FanDay.

Напомним, на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что один из влиятельных политиков Евросоюза не поверил, что массовые убийства мирных жителей в Буче во время роSSийской оккупации не являются постановкой и требовал от украинского президента доказательств. По информации анонимных источников, этим политиком был Орбан.

Кроме Орбана, в подлинность мертвых тел мирных жителей на дорогах в Буче после ухода оттуда роSSийских войск не верит только Кремль. Там это называют «постановкой актеров Голливуда».


Алексей Леоничев, ZN.ua

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