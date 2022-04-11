Канал "Футбол" прекратил сотрудничество с Леоненко за попытку оправдать молчание роSSийских спортсменов

Виктор Леоненко высказал неоднозначное мнение в одном из интервью, информирует ZN.ua.

Канал
Леоненко работал экспертом на телеканале "Футбол"

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов сообщил о прекращении сотрудничества с бывшим футболистом "Динамо" и телеэкспертом Виктором Леоненко.

"Все его высказывания в интервью - это только его позиция. На фоне zигующих спортсменов из РоSSии оправдывать их молчаливую позицию - это за пределом цинизма. Канал "Футбол" после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко", - написал Денисов в Instagram.

Леоненко дал интервью YouTube-каналу SportArena, в котором заявил следующее:

"Когда политики лезут в спорт, не только в мирную жизнь, то спорта уже нет. РоSSийские спортсмены теперь только у себя дома будут играть. Не считаю, что спортсмены в чем-то виноваты. В РоSSии за слова можно сразу же в тюрягу сесть.

Здесь все ясно. Поэтому я спортсменов особо и не осуждаю, потому что многие молчат из-за того, что можно получить срок".


Данил Слесь, ZN.ua

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