Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие

В команде отметили, что им стыдно за поведение гонщика, информирует ZN.ua.

Команда Ward Racing выгнала роSSийского гонщика, продемонстрировавшего нацистское приветствие
Северюхин больше не будет выступать за Ward Racing

Шведская команда Ward Racing объявила о прекращении сотрудничества с роSSийским гонщиком Артемом Северюхиным, который продемонстрировал нацистское приветствие на подиуме юниорского чемпионата Европы по картингу.

Команда опубликовала заявление на своей странице в Facebook.

"Ward Racing глубоко стыдно за поведение пилота, мы решительно осуждаем его. Соответствующие меры будут приняты немедленно.

Действия Артема Северюхина во время церемонии награждения 10 апреля 2022 года были исключительно его личными и не отображали взгляды и ценности команды. Наоборот, Ward Racing поддерживает международное содружество, которое решительно осуждает вторжение РоSSии в Украину, и выражает свою солидарность с людьми, которые страдают из-за этого неспровоцированного и ужасного нападения.

Исходя из этих рассуждений, Ward Racing не видит возможности продолжения сотрудничества с Артемом Северюхиным и инициирует процесс расторжения его гоночного контракта", - сказано в заявлении.

О начале собственного расследования также сообщила Международная автомобильная федерация (FIA).

15-летний Артем Северюхин из-за санкций выступал за команду под флагом Италии, используя гоночную лицензию.


Данил Слесь, ZN.ua

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