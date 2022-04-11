Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат

Украинский боксер-профессионал Вячеслав Узелков, выступавший в полутяжелой весовой категории, за свою спортивную карьеру принял участие в 34 боях, и в 30 из них вышел победителем. В его коллекции много наград и медалей, с которыми он решил расстаться ради наших героев.

“Мы не воруем как вы“: Вячеслав Узелков отдал свою медаль на ордена для украинских солдат

В личном аккаунте в Инстаграм Вячеслав Узелков опубликовал фото, позируя с медалью в руках. Спортсмен рассказал, что его медаль из чистого серебра, и когда он узнал, что оно нужно на ордена для украинских военных, не задумываясь, отдал на переплавку. Медаль боксер завоевал на чемпионате Европы в Перми.

"Для меня этот результат очень высок. Но страна моя и люди наши и ЗСУ, ещё выше этой награды, завоеванной в гребной раше-параше, - отметил Вячеслав Узелков. – Я был рад, что частичка меня, будет в наградах. Пишу, чтобы РАШИСТЫ ТУПЫЕ, смогли прочитать. Мы не воруем, как вы, мы зарабатываем и живём".

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Публикация от Вячеслав Узелков (@uzelkov_official)

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Анастасия Березовская, Тудей

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