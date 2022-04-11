Клуб американского футбола пришлет Украине $1 млн пожертвований

На деньги "Нью-Йорк Джетс" будут закуплены медикаменты и медицинское оборудование.

Клуб Национальной футбольной лиги "Нью-Йорк Джетс" предоставит финансовую помощь Украине в размере одного миллиона долларов.

Пожертвование будет разбито равными частями на десять выплат. Первую из них уже получила скаутская организация "Пласт", конкретизирует клубная пресс-служба.

Деньги от "Нью-Йорк Джетс" будут направлены на закупку медикаментов и медицинского оборудования.

В будущем команда американского футбола планирует увеличить сумму пожертвований, для чего уже объявила сбор среди работников франшизы.