Клуб американского футбола пришлет Украине $1 млн пожертвований

На деньги "Нью-Йорк Джетс" будут закуплены медикаменты и медицинское оборудование.

Клуб американского футбола пришлет Украине $1 млн пожертвований

Клуб Национальной футбольной лиги "Нью-Йорк Джетс" предоставит финансовую помощь Украине в размере одного миллиона долларов.

Пожертвование будет разбито равными частями на десять выплат. Первую из них уже получила скаутская организация "Пласт", конкретизирует клубная пресс-служба.

Деньги от "Нью-Йорк Джетс" будут направлены на закупку медикаментов и медицинского оборудования.

В будущем команда американского футбола планирует увеличить сумму пожертвований, для чего уже объявила сбор среди работников франшизы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все полеИтальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в ПортугалииФутболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Стали известны новые подробности проведения матча Шотландия – УкраинаСтали известны новые подробности проведения матча Шотландия – Украина
УЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSииУЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSии
Блок рекламы


Похожие новости
Вице-президент клуба УПЛ "Мариуполь" провел 25 дней в блокаде и оценил разрушения в городеВице-президент клуба УПЛ "Мариуполь" провел 25 дней в блокаде и оценил разрушения в городе
"Шахтер" провел первый благотворительный матч за мир в Украине"Шахтер" провел первый благотворительный матч за мир в Украине
"Динамо" согласовало товарищеский матч с европейским топ-клубом"Динамо" согласовало товарищеский матч с европейским топ-клубом
Немецкий клуб купил медаль футболиста сборной Украины за 32 тысячи долларовНемецкий клуб купил медаль футболиста сборной Украины за 32 тысячи долларов
Оккупанты заехали на базу футбольного клуба "Оболонь" на танке и разграбили раздевалкиОккупанты заехали на базу футбольного клуба "Оболонь" на танке и разграбили раздевалки
РоSSийский клуб не разрешает украинскому футболисту разорвать контрактРоSSийский клуб не разрешает украинскому футболисту разорвать контракт
"У команд не будет финансирования": игрок "Шахтера" сделал неутешительный прогноз на будущее украинского футбола"У команд не будет финансирования": игрок "Шахтера" сделал неутешительный прогноз на будущее украинского футбола
Баскетболисты сербского клуба отказались поддержать Украину перед матчем ЕвролигиБаскетболисты сербского клуба отказались поддержать Украину перед матчем Евролиги
Украинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека ЕвропыУкраинец Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы
Украинец жестко ответил известному биатлонисту, вступившемуся за роSSийских биатлонистовУкраинец жестко ответил известному биатлонисту, вступившемуся за роSSийских биатлонистов
Последние новости
Подгружаем последние новости