"Всю мерзость - сразу на кол": украинский биатлонист эмоционально отреагировал на зверства роSSийских оккупантов

Биатлонист сборной Украины Артем Прима эмоционально обратился к воинам, которые противостоят военной агрессии РоSSии.

Спортсмен был шокирован случаями насилия и убийств роSSийскими военными женщин и детей, поэтому призвал не жалеть врага:

"Добрый день, мы из Украины. Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную неньку, ЗСУ, тероборона! Друзья, братья, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин!

Если орки взяты в плен, то проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео. И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость - сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине", - написал Прима в сторис Instagram.