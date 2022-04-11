"Всю мерзость - сразу на кол": украинский биатлонист эмоционально отреагировал на зверства роSSийских оккупантов

Артем Прима призвал ВСУ и тероборону не жалеть врага.

Приму потрясли военные преступления россиян
© biathlon.com.ua

Биатлонист сборной Украины Артем Прима эмоционально обратился к воинам, которые противостоят военной агрессии РоSSии.

Спортсмен был шокирован случаями насилия и убийств роSSийскими военными женщин и детей, поэтому призвал не жалеть врага:

"Добрый день, мы из Украины. Хочу обратиться ко всем защитникам Украины, которые защищают нашу родную неньку, ЗСУ, тероборона! Друзья, братья, не дадим этой мерзости больше издеваться и насиловать наших детей и женщин!

Если орки взяты в плен, то проверьте мобильник, они все издевательства снимают на видео. И не надо их жалеть, насильников и всю мерзость - сразу на кол, чтобы видел русский мир, что мы наших детей не дадим больше истязать. Слава Украине", - написал Прима в сторис Instagram.


Данил Слесь, ZN.ua

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