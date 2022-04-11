Ребров в седьмой раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ

Лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по итогам марта был признан украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров, передает Tribuna.com .

Это уже седьмая подряд награда лучшему тренеру для Реброва. Однако фактически 47-летний специалист остается лучшим уже восемь месяцев, так как он получил одну награду одновременно за январь и февраль.

В марте "Аль-Айн" под руководством Реброва набрал 4 очка в двух матчах, одержав одну победу и еще один поединок сыграв вничью.