Ребров в седьмой раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ

Украинский специалист успешно работает в "Аль-Айне".

Ребров в седьмой раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ
Ребров работает в ОАЭ
© UA-Футбол

Лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по итогам марта был признан украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров, передает Tribuna.com.

Это уже седьмая подряд награда лучшему тренеру для Реброва. Однако фактически 47-летний специалист остается лучшим уже восемь месяцев, так как он получил одну награду одновременно за январь и февраль.

В марте "Аль-Айн" под руководством Реброва набрал 4 очка в двух матчах, одержав одну победу и еще один поединок сыграв вничью.

После 20 туров команда украинца возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.


Данил Слесь, ZN.ua

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