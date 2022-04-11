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2022-04-11
Ребров в седьмой раз подряд стал лучшим тренером месяца в ОАЭ
Украинский специалист успешно работает в "Аль-Айне".
Ребров работает в ОАЭ© UA-Футбол
Лучшим тренером чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов по итогам марта был признан украинский наставник "Аль-Айна" Сергей Ребров, передает
Это уже седьмая подряд награда лучшему тренеру для Реброва. Однако фактически 47-летний специалист остается лучшим уже восемь месяцев, так как он получил одну награду одновременно за январь и февраль.
В марте "Аль-Айн" под руководством Реброва набрал 4 очка в двух матчах, одержав одну победу и еще один поединок сыграв вничью.
После 20 туров команда украинца возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ, опережая ближайшего преследователя на семь очков.
Данил Слесь, ZN.ua