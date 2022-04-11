"Сборище убийц и садистов": президент "Динамо" Суркис высказался о преступлениях роSSийских оккупантов

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис высказался относительно действий роSSийской армии после начала военного вторжения в Украину.

"То, что сейчас происходит на украинской земле, это настоящая человеческая катастрофа. Когда идет война, то сражаются две армии, но на этой войне армия лишь одна - Вооруженные силы Украины. С роSSийской стороны это сборище убийц и садистов. Они пришли на нашу землю убивать, грабить и причинять боль. В военном плане успехи этой орды очень сомнительны, а вот воевать с мирным населением они научились хорошо.

Военные преступления россиян не останутся безнаказанными, я уверен, что рано или поздно они заплатят за все, что совершили в Украине.

Это война за выживание украинского народа. РоSSияне отрицают право Украины на существование, и надежда только на дипломатию уже испарилась. Мы верим в победу Украины, верим, что наши вооруженные силы сокрушат противника и вернут его туда, откуда он пришел", - цитирует Суркиса официальный сайт клуба .

Президент клуба также отметил, что "Динамо" активно помогает фронту и тылу:

"Динамо" перечисляет деньги больницам, территориальным общинам, различным гуманитарным центрам и подразделениям ВСУ. С начала войны мы никому не отказали - все, кто обратился к нам за помощью, получили необходимые финансовые средства.

Мы каждый день на связи с различными организациями, волонтерами, медиками, которым необходима помощь. Это будет продолжаться столько, сколько нужно для страны и для победы Украины".

Напомним, "Динамо" покинуло Украину со специальным разрешением и теперь проведет серию благотворительных матчей с европейскими клубами. Первый из них пройдет в Варшаве против "Легии" 12 апреля.