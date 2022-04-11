РоSSийский гонщик продемонстрировал нацистский жест на подиуме в Португалии

РоSSийский гонщик Артем Северюхин продемонстрировал нацистское приветствие во время награждения на юниорском чемпионате Европы по картингу.

Северюхин занял первое место в гонке первого этапа турнира в португальском Портимау. На подиуме россиянин показал нацистский жест и начал смеяться.

Стоит отметить, что турнир проходит под эгидой Международной автомобильной федерации (FIA).