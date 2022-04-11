Президент Федерации биатлона Украины Брынзак после скандала с россиянками покинет свой пост - СМИ

Уже во время войны украинские биатлонисты обвинили чиновника в манипуляциях, информирует ZN.ua.

Президент Федерации биатлона Украины Брынзак после скандала с россиянками покинет свой пост - СМИ
Брынзак возглавлял ФБУ с 1998 года
© biathlon.com.ua

Действующий президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не будет участвовать в выборах и покинет свой пост, сообщает KAMPsport.

Выборы должны состояться 18 мая. По информации источника, они не будут отменены из-за войны, а Брынзака не будет среди кандидатов.

Владимир Брынзак возглавлял украинский биатлон с 1998 года. Весьма вероятно, что на его решение повлиял конфликт с большинством украинских биатлонистов, который произошел уже после начала военного вторжения РоSSии в Украину.

Брынзак в одном из интервью заявил, что натурализованные россиянки из сборной Украины в момент начала войны находились в РФ и там в итоге застряли.

Однако сразу несколько украинских биатлонистов обвинили Брынзака во лжи. Более того, Кристина Дмитренко отметила, что роSSийские спортсменки срочно вернулись домой уже после того, как узнали о начале вторжения:

"Поправочка. Все сидели в Сянках на сборе, готовились к Кубку IBU, и когда началась война, они собрали вещи и уехали домой. То чувство, когда за натурализованных переживают больше, чем за своих".


Данил Слесь, ZN.ua

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