"Никто не знает, где Бубка": олимпийский чемпион Беленюк раскритиковал пассивность НОК Украины

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк раскритиковал Национальный олимпийский комитет Украины за пассивную позицию в продвижении отстранения роSSийских спортсменов от всех международных турниров.

"Украина должна сделать максимум для этого. Мы должны саботировать участие РоSSии во всех соревнованиях. Я не знаю, как сейчас ведется дипломатическая работа в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины по отношению к полному отстранению РФ из МОК. По крайней мере, она не освещается в СМИ .

Министерство спорта Украины хотя бы обозначило какую-то позицию, позиция НОК не ясна в принципе. Мало просто работать, нужно еще как-то коммуницировать эту историю, хотя бы внутри Украины.

Поляки публично занимают по отношению к РоSSии жесткую позицию вплоть до отстранения, пока после окончания войны агрессором не будет компенсирован весь ущерб, нанесенный нашей стране. А что думает НОК, никто не знает", - сказал Беленюк в интервью Fanday.net .

Также Беленюк отметил, что не общался с главной НОК Сергеем Бубкой и не знает, где он находится:

"Я с ним не разговаривал. Я не знаю, где Бубка. Этого, по-моему, никто не знает. Вот вы знаете, где Бубка? Вот и я не знаю, но считаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны".