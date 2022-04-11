"Никто не знает, где Бубка": олимпийский чемпион Беленюк раскритиковал пассивность НОК Украины

Борец отметил, что руководитель олимпийского движения Украины должен иметь активную позицию и продвигать тему отстранения россиян, информирует ZN.ua.

Беленюк считает, что НОК отстранился от информационной войны
© НОК Украины

Народный депутат и олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк раскритиковал Национальный олимпийский комитет Украины за пассивную позицию в продвижении отстранения роSSийских спортсменов от всех международных турниров.

"Украина должна сделать максимум для этого. Мы должны саботировать участие РоSSии во всех соревнованиях. Я не знаю, как сейчас ведется дипломатическая работа в Национальном олимпийском комитете (НОК) Украины по отношению к полному отстранению РФ из МОК. По крайней мере, она не освещается в СМИ.

Министерство спорта Украины хотя бы обозначило какую-то позицию, позиция НОК не ясна в принципе. Мало просто работать, нужно еще как-то коммуницировать эту историю, хотя бы внутри Украины.

Поляки публично занимают по отношению к РоSSии жесткую позицию вплоть до отстранения, пока после окончания войны агрессором не будет компенсирован весь ущерб, нанесенный нашей стране. А что думает НОК, никто не знает", - сказал Беленюк в интервью Fanday.net.

Также Беленюк отметил, что не общался с главной НОК Сергеем Бубкой и не знает, где он находится:

"Я с ним не разговаривал. Я не знаю, где Бубка. Этого, по-моему, никто не знает. Вот вы знаете, где Бубка? Вот и я не знаю, но считаю, что главный олимпиец должен быть со своими спортсменами в такие кризисные моменты для страны".


Данил Слесь, ZN.ua

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