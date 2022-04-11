"Ман Сити" и "Ливерпуль" не определили победителя в центральном матче тура АПЛ

"Горожане" сумели удержать первое место в турнирной таблице, информирует ZN.ua.

Команды не определили победителя
© twitter.com/ManCity

В центральном матче 32-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Ливерпуль".

Команды не смогли определить победителя и завершили поединок со счетом 2:2.

Уже на 5-й минуте Де Брюйне вывел хозяев вперед, после чего Жота быстро сравнял счет. Еще до перерыва Жезус ударом в касание замкнул подачу от Канселу и снова вывел "Ман Сити" вперед.

На старте второго тайма Мане получил пас от Салаха и нанес точный удар в ближний угол. На 63-й минуте Стерлинг переиграл вратаря, но арбитр не засчитал гол из-за офсайда вингера "горожан".

Футболист сборной Украины Александр Зинченко провел всю игру в запасе "Манчестер Сити".

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль" - 2:2

Голы: Де Брюйне, 5, Жезус, 37 - Жота, 12, Мане, 46

"Манчестер Сити" набрал 74 очка и остался лидером турнирной таблицы АПЛ. "Ливерпуль" отстает на одно очко и идет вторым.


Данил Слесь, ZN.ua

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