Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии

Футболист сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые были вынуждены стать беженцами из-за военного вторжения РоSSии.

Встреча прошла на домашнем стадионе клуба в Лиссабоне. Футболист общался с соотечественниками, делал совместные фото и раздавал автографы.

На встрече также присутствовал еще один украинский экс-игрок "Бенфики" Сергей Кандауров, который вывез семью в Португалию.