Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии

Нападающий "Бенфики" пообщался с соотечественниками на стадионе, информирует ZN.ua.

Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Яремчук встретился с украинскими беженцами

Футболист сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые были вынуждены стать беженцами из-за военного вторжения РоSSии.

Встреча прошла на домашнем стадионе клуба в Лиссабоне. Футболист общался с соотечественниками, делал совместные фото и раздавал автографы.

На встрече также присутствовал еще один украинский экс-игрок "Бенфики" Сергей Кандауров, который вывез семью в Португалию.

?? Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ??#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws

— SL Benfica (@slbenfica_en) April 10, 2022


Данил Слесь, ZN.ua

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