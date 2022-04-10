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2022-04-10
Футболист сборной Украины Яремчук встретился с семьями украинских беженцев в Португалии
Нападающий "Бенфики" пообщался с соотечественниками на стадионе, информирует
Яремчук встретился с украинскими беженцами
Футболист сборной Украины и португальской "Бенфики" Роман Яремчук встретился с украинскими семьями, которые были вынуждены стать беженцами из-за военного вторжения РоSSии.
Встреча прошла на домашнем стадионе клуба в Лиссабоне. Футболист общался с соотечественниками, делал совместные фото и раздавал автографы.
На встрече также присутствовал еще один украинский экс-игрок "Бенфики" Сергей Кандауров, который вывез семью в Португалию.
?? Yaremchuk's meeting with Ukrainian families, yesterday, at SL Benfica's Stadium. ??— SL Benfica (@slbenfica_en)
#WeStandWithUkraine #WeAreBenfica pic.twitter.com/rXvgnQV3ws April 10, 2022
Данил Слесь, ZN.ua