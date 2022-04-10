Показал лучший результат в карьере: украинского спортсмена овациями встретили на ЧМ по шорт-треку в Канаде

Украинский спортсмен Олег Гандей получил овации стадиона в Монреале перед выступлением на чемпионате мира по шорт-треку.

Украинец вышел на лед, а болельщики на арене "Морис Ришар" встретили его стоя и бурными аплодисментами.

Это помогло Гандею показать лучший результат в карьере - он пробился в полуфинал на дистанции 500 метров, заняв второе место на первом этапе. Пройти дальше ему не удалось.