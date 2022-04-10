Вице-президент клуба УПЛ "Мариуполь" провел 25 дней в блокаде и оценил разрушения в городе
Андрей Санин отметил, что пострадала вся инфраструктура клуба, информирует
Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о состоянии инфраструктуры клуба и ситуации в городе, который продолжают разрушать роSSийские оккупанты.
Топ-менеджер клуба УПЛ 25 дней находился в блокадном Мариуполе, но сумел выбраться.
"90% города разрушено? Боюсь, что это еще очень оптимистичная оценка, из того, что я видел - город полностью уничтожен, целых зданий не осталось вообще.
По последней доступной мне информации - все наши спортивные объекты (стадион им. Бойко, Спортивный комплекс "Ильичевец", футбольная база, тренировочные поля, главный офис клуба) так или иначе пострадали от артиллерийских и бомбовых ударов. Полный масштаб разрушений сможем установить только после окончания боевых действий", - сказал Санин в интервью
Cанин также отметил, что клуб больше не имеет финансирования:
"Мы потеряли все источники коммерческих доходов, финансирование клуба также приостановлено, поэтому в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах мы не можем выполнять свои финансовые обязательства, от чего раньше наш клуб никогда не отступал, зарплата выплачивалась без каких либо задержек два раза в месяц.
Но даже в этой архисложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022-го, а в марте мы выплатили деньги большей части персонала клуба, кого смогли идентифицировать, как выживших, достойную материальную помощь".