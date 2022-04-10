Вице-президент клуба УПЛ "Мариуполь" провел 25 дней в блокаде и оценил разрушения в городе

Андрей Санин отметил, что пострадала вся инфраструктура клуба, информирует ZN.ua.

Вице-президент клуба УПЛ
Санин сумел выжить в блокаде
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Вице-президент "Мариуполя" Андрей Санин рассказал о состоянии инфраструктуры клуба и ситуации в городе, который продолжают разрушать роSSийские оккупанты.

Топ-менеджер клуба УПЛ 25 дней находился в блокадном Мариуполе, но сумел выбраться.

"90% города разрушено? Боюсь, что это еще очень оптимистичная оценка, из того, что я видел - город полностью уничтожен, целых зданий не осталось вообще.

По последней доступной мне информации - все наши спортивные объекты (стадион им. Бойко, Спортивный комплекс "Ильичевец", футбольная база, тренировочные поля, главный офис клуба) так или иначе пострадали от артиллерийских и бомбовых ударов. Полный масштаб разрушений сможем установить только после окончания боевых действий", - сказал Санин в интервью Fanday.net.

Cанин также отметил, что клуб больше не имеет финансирования:

"Мы потеряли все источники коммерческих доходов, финансирование клуба также приостановлено, поэтому в сложившихся форс-мажорных обстоятельствах мы не можем выполнять свои финансовые обязательства, от чего раньше наш клуб никогда не отступал, зарплата выплачивалась без каких либо задержек два раза в месяц.

Но даже в этой архисложной ситуации мы смогли выплатить в полном размере зарплату за февраль 2022-го, а в марте мы выплатили деньги большей части персонала клуба, кого смогли идентифицировать, как выживших, достойную материальную помощь".


Данил Слесь, ZN.ua

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