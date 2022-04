Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле

Вратарь итальянской "Модены" Риккардо Ганьо принес своей команде победу в матче 36-го тура Серии C - третьего по силе дивизиона чемпионата Италии.

"Модена" принимала "Имолезе" и 90 минут поединка завершились со счетом 1:1. Уже в добавленное время голкипер хозяев Ганьо в попытке организовать атаку совершил удар через все поле - мяч отскочил от газона перед вратарем соперника и залетел в ворота.

Таким образом, Ганьо принес "Модене" победу со счетом 2:1.