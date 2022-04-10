Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Риккардо Ганьо неожиданно стал героем поединка.
Ганьо стал героем матча
Вратарь итальянской "Модены" Риккардо Ганьо принес своей команде победу в матче 36-го тура Серии C - третьего по силе дивизиона чемпионата Италии.
"Модена" принимала "Имолезе" и 90 минут поединка завершились со счетом 1:1. Уже в добавленное время голкипер хозяев Ганьо в попытке организовать атаку совершил удар через все поле - мяч отскочил от газона перед вратарем соперника и залетел в ворота.
Таким образом, Ганьо принес "Модене" победу со счетом 2:1.
Modena's goalkeeper scores a 91st-minute winner from his own box ?