Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле

Риккардо Ганьо неожиданно стал героем поединка.

Итальянский вратарь забил победный гол ударом через все поле
Ганьо стал героем матча

Вратарь итальянской "Модены" Риккардо Ганьо принес своей команде победу в матче 36-го тура Серии C - третьего по силе дивизиона чемпионата Италии.

"Модена" принимала "Имолезе" и 90 минут поединка завершились со счетом 1:1. Уже в добавленное время голкипер хозяев Ганьо в попытке организовать атаку совершил удар через все поле - мяч отскочил от газона перед вратарем соперника и залетел в ворота.

Таким образом, Ганьо принес "Модене" победу со счетом 2:1.

Modena's goalkeeper scores a 91st-minute winner from his own box ?

(via @ElevenSportsIT)pic.twitter.com/Nj0cqe5psf

— B/R Football (@brfootball) April 9, 2022


Данил Слесь, ZN.ua

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