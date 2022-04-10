В Польше футбольные фанаты на матче показали плакат с повешенным Путиным: фото

В Польше во время гостевого матча между варшавской “Легией” и познаньского “Леха” футбольные фанаты столичной команды Польши вывесили баннер, на котором изображен повешенным президент РФ Владимир Путин. При этом фанаты скандировали “Русская курва”.

Видео с матча опубликовал один из пользователей в Twitter, информирует Апостроф.

На плакате футбольных фанатов в Познане Путин изображен с петлей на шее в футболке московского ФК “Спартак”.

На данный момент за варшавскую “Легию” выступает Игорь Харатин из Украины, а также арендованный у киевского “Динамо” словенец Беньямин Вербич и экс-участник луганской “Зари”, израильтянин немецкого происхождения Джоэль Абу-Ханна.

За футбольный клуб “Лех” играет арендованный у киевского “Динамо” поляк Томаш Кендзера.

Фото: Twitter.com/Heresiarchus

Фото: Twitter.com/Heresiarchus


Екатерина Глянько, Апостроф

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