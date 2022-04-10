Довбик присоединится к "Динамо" и сможет сыграть в благотворительных матчах

Состав киевского "Динамо" пополнит нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик.

Эту информацию подтвердил агент игрока Алексей Люндовский в комментарии Fanday.net .

При этом лучший бомбардир текущего сезона УПЛ не меняет клуб, но будет тренироваться с командой Мирчи Луческу и получит возможность набирать форму в благотворительных поединках киевлян в рамках европейского турне.

Довбик на момент начала войны находился в Европе на реабилитации после травмы и теперь сможет подготовиться к матчу сборной Украины в плей-офф отбора на ЧМ-2022 с Шотландией.

Агент отметил, что нападающий останется игроком "Днепра-1" и речи о смене клуба пока не идет. При этом у Довбика были предложения из Европы, но краткосрочные аренды игрок не рассматривал.

Артем Довбик является лучшим бомбардиром текущего сезона УПЛ (14 голов), который остается на паузе из-за военного вторжения РоSSии в Украину.

Киевское "Динамо" получило специальное разрешение и покинуло Украину - команда базируется в Румынии и готовится к европейскому турне. Первый матч киевляне проведут против "Легии" в Варшаве 12 апреля.