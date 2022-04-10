Легендарный велогонщик продал велосипед победителя "Тур де Франс" ради помощи украинским детям

Ян Ульрих устроил благотворительный аукцион.

Легендарный велогонщик продал велосипед победителя
Ульрих отдал на благотворительность велосипед
© Bild

Знаменитый велогонщик Ян Ульрих организовал благотворительный аукцион ради помощи Украине в противостоянии роSSийской агрессии, передает Sport.ua.

48-летний немец выставил на продажу велосипед, на котором он стал чемпионом "Тур де Франс" в 1997-м году.

Лот был продан за 40 тысяч евро. Эти деньги отправлены в фонд "Сердце для детей", который потратит их на приобретение лекарств, еды и других вещей первой необходимости для детей украинских беженцев.

Ян Ульрих также является победителем "Вуэльты"-1999, олимпийским чемпионом Сиднея-2000 и трехкратным чемпионом мира.


Данил Слесь, ZN.ua

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