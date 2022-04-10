"Шахтер" провел первый благотворительный матч за мир в Украине

Дончане сыграли в Греции.

В следующем матче турне 14 апреля "Шахтер" сыграет против "Лехии" в Польше
© ФК Шахтер

"Шахтер" провел первый благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.

В Афинах команда Роберто Де Дзерби минимально уступила "Олимпиакосу" — 0:1.

Единственный мяч в матче был забит в середине первого тайма. Победу "Олимпиакосу" принес точный удар Тикиньо.

"Олимпиакос" — "Шахтер" — 1:0

Гол: Тикиньо, 22.

"Шахтер" (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Булеза, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Мишнев, Топалов, Мудрик, Борячук.

Запасные: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.

Все средства от Shakhtar Global Tour for Peace пойдут на гуманитарную помощь для жителей Украины.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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