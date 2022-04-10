"Шахтер" провел первый благотворительный матч за мир в Украине
Дончане сыграли в Греции.
"Шахтер" провел первый благотворительный матч в рамках Shakhtar Global Tour for Peace.
В Афинах команда Роберто Де Дзерби минимально уступила "Олимпиакосу" — 0:1.
Единственный мяч в матче был забит в середине первого тайма. Победу "Олимпиакосу" принес точный удар Тикиньо.
"Олимпиакос" — "Шахтер" — 1:0
Гол: Тикиньо, 22.
"Шахтер" (стартовый состав): Трубин, Конопля, Бондарь, Булеза, Матвиенко, Степаненко, Бондаренко, Мишнев, Топалов, Мудрик, Борячук.
Запасные: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаев, Капинус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Крыськив
Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.
"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.
Все средства от Shakhtar Global Tour for Peace пойдут на гуманитарную помощь для жителей Украины.