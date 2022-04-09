Игроки "Шахтера" вышли на матч в футболках с названиями украинских городов-героев вместо фамилий

Дончане проводят благотворительный тур по Европе.

Игроки
Европейский тур называется Shakhtar Global Tour for Peace
© ФК Шахтер

Игроки "Шахтера" вышли на благотворительный матч в Греции с "Олимпиакосом" в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление вторжению РоSSии в Украину.

Вместо фамилий на футболках написаны следующие города: Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.

Отметим, что один из секторов стадиона "Караискакис" украшен плюшевыми игрушками - как символ о погибших детях Украины.

Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.

"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.


Алексей Леоничев, ZN.ua

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