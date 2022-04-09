Игроки "Шахтера" вышли на матч в футболках с названиями украинских городов-героев вместо фамилий
Дончане проводят благотворительный тур по Европе.
Игроки "Шахтера" вышли на благотворительный матч в Греции с "Олимпиакосом" в футболках с названиями 10 городов-героев, оказавших жесткое сопротивление вторжению РоSSии в Украину.
Вместо фамилий на футболках написаны следующие города: Мариуполь, Ирпень, Буча, Гостомель, Харьков, Волноваха, Чернигов, Херсон, Ахтырка и Николаев.
Отметим, что один из секторов стадиона "Караискакис" украшен плюшевыми игрушками - как символ о погибших детях Украины.
Напомним, чемпионат Украины остается на паузе после начала военного вторжения РоSSии. При этом легионерам разрешили временно приостанавливать контракты с украинскими клубами и выступать за другие команды.
"Шахтер" получил специальное разрешение от Министерства спорта на то, чтобы игроки клуба могли покинуть Украину во время военного положения и сыграть благотворительные спарринги.