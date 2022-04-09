Ракицкий после ухода из роSSийского "Зенита" вернулся в "Шахтер"

Пока о подписании контракта не сообщается.

Ракицкий после ухода из роSSийского
Ракицкий является воспитанником "Шахтера"
© ФК Шахтер

Украинский футболист Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь донецкого "Шахтера" в Турции, об этом сообщил директор клуба по футболу Дарио Срна.

"Думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, еще Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину.

Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для "Шахтера". Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю", - рассказал Срна в эфире "Футбол NEWS".

Напомним, что 32-летний защитник выступал за "горняков" в период с 2006 по 2019 годы, затем перешел в питерский "Зенит". После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Ракицкий расторг контракт с роSSийским клубом и поддерживал форму в харьковском "Металлисте".


Алексей Леоничев, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Стал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в ТурциюСтал известен список футболистов "Шахтера" выехавших с командой в Турцию
УЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSииУЕФА не будет прекращать трансляцию матчей еврокубков в РоSSии
Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби присоединился к команде в ТурцииИтальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби присоединился к команде в Турции
Стал известен первый соперник "Шахтера" в рамках европейского турне в поддержку УкраиныСтал известен первый соперник "Шахтера" в рамках европейского турне в поддержку Украины
Украинская легкоатлетка Магучих признана лучшей в Европе по итогам мартаУкраинская легкоатлетка Магучих признана лучшей в Европе по итогам марта
Блок рекламы


Похожие новости
"Просто все испортили": жена Усика показала последствия прихода оккупантов в ее дом"Просто все испортили": жена Усика показала последствия прихода оккупантов в ее дом
Усик после боя с Джошуа вернется защищать УкраинуУсик после боя с Джошуа вернется защищать Украину
Стало известно, как будет развиваться "Шахтер" после окончания войны с РоссиейСтало известно, как будет развиваться "Шахтер" после окончания войны с Россией
Тимощук попал в ДТП по пути на тренировку роSSийского "Зенита"Тимощук попал в ДТП по пути на тренировку роSSийского "Зенита"
Боксер из Казахстана после боя назвал Путина убийцейБоксер из Казахстана после боя назвал Путина убийцей
Ракицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубеРакицкий после ухода из "Зенита" поддерживает форму в украинском клубе
Эриксен провел первый матч за сборную Дании после остановки сердца и забил голЭриксен провел первый матч за сборную Дании после остановки сердца и забил гол
Итальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби планирует вернуться в Украину после окончания войныИтальянский наставник "Шахтера" Де Дзерби планирует вернуться в Украину после окончания войны
Александр Усик вернулся в Украину и обратился к согражданамАлександр Усик вернулся в Украину и обратился к согражданам
РоSSийский конькобежец отметился неприличным жестом после победы над США на ОлимпиадеРоSSийский конькобежец отметился неприличным жестом после победы над США на Олимпиаде
Последние новости
Подгружаем последние новости