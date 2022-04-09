Ракицкий после ухода из роSSийского "Зенита" вернулся в "Шахтер"

Украинский футболист Ярослав Ракицкий прибудет в тренировочный лагерь донецкого "Шахтера" в Турции, об этом сообщил директор клуба по футболу Дарио Срна.

"Думаю, Марлон прибудет 17 апреля. Возможно, еще Соломон и Фернандо. Ждем нашего бывшего игрока и легенду "Шахтера" – Ракицкого, чтобы он с нами играл. Сделаем хорошую украинскую команду, которая будет представлять Украину.

Некоторые легионеры "Шахтера" подписали контракты с другими клубами, некоторые сказали, что не приедут. Я к этому отношусь нормально, они многое сделали для "Шахтера". Это их решение, я его уважаю. Возможно, я не согласен с ним, но я его уважаю", - рассказал Срна в эфире "Футбол NEWS" .

Напомним, что 32-летний защитник выступал за "горняков" в период с 2006 по 2019 годы, затем перешел в питерский "Зенит". После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Ракицкий расторг контракт с роSSийским клубом и поддерживал форму в харьковском "Металлисте".