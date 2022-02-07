Медальный зачет Олимпиады-2022 после трех дней соревнований

Швеция вырвалась в промежуточные лидеры.

Фото: twitter.com/Beijing2022

На XXIY зимних Олимпийских играх в Пекине завершился третий день соревнований, по результатам которого сборная Швеция впервые вырвалась вперед в официальном медальном зачете.

В активе "Тре Крунур" 3 медали, причем все – высочайшего достоинства.

Ряд сборных набрали по 2 "золота".

Сборная Украины пока на "сухом пайке".

Медальный зачет.

  1. Швеция 3/0/0/ 3
  2. ОКР 2/3/2/ 7
  3. Нидерланды 2/2/1/ 5
  4. Китай 2/2/0/ 4
  5. Германия 2/1/0/ 3
  6. Норвегия 2/0/2/ 4
  7. Словения 2 0 1 3
  8. Италия 1/3/1/5
  9. Канада 1/1/4/ 6
  10. Япония 1/1/2/ 4

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  • Украина 0/0/0/ 0.

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