Медальный зачет Олимпиады-2022 после трех дней соревнований

Фото: twitter.com/Beijing2022

На XXIY зимних Олимпийских играх в Пекине завершился третий день соревнований, по результатам которого сборная Швеция впервые вырвалась вперед в официальном медальном зачете.

В активе "Тре Крунур" 3 медали, причем все – высочайшего достоинства.

Ряд сборных набрали по 2 "золота".

Сборная Украины пока на "сухом пайке".

Медальный зачет.

Швеция 3/0/0/ 3 ОКР 2/3/2/ 7 Нидерланды 2/2/1/ 5 Китай 2/2/0/ 4 Германия 2/1/0/ 3 Норвегия 2/0/2/ 4 Словения 2 0 1 3 Италия 1/3/1/5 Канада 1/1/4/ 6 Япония 1/1/2/ 4

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