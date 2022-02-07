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2022-02-07
Медальный зачет Олимпиады-2022 после трех дней соревнований
Швеция вырвалась в промежуточные лидеры.
Фото: twitter.com/Beijing2022
На XXIY зимних Олимпийских играх в Пекине завершился третий день соревнований, по результатам которого сборная Швеция впервые вырвалась вперед в официальном медальном зачете.
В активе "Тре Крунур" 3 медали, причем все – высочайшего достоинства.
Ряд сборных набрали по 2 "золота".
Сборная Украины пока на "сухом пайке".
Медальный зачет.
- Швеция 3/0/0/ 3
- ОКР 2/3/2/ 7
- Нидерланды 2/2/1/ 5
- Китай 2/2/0/ 4
- Германия 2/1/0/ 3
- Норвегия 2/0/2/ 4
- Словения 2 0 1 3
- Италия 1/3/1/5
- Канада 1/1/4/ 6
- Япония 1/1/2/ 4
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- Украина 0/0/0/ 0.