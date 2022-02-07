Семеренко задохнулась холодным воздухом в индивидуальной олимпийской гонке

Известна причина ее схождения с дистанции.

Семеренко задохнулась холодным воздухом в индивидуальной олимпийской гонке
Урош Велепець
Фото: biathlon.com.ua

Старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец объяснил причины схождения Семеренко с дистанции.

"Ей сейчас занимается врач. Ей просто не хватало воздуха. Первый круг она хорошо пробежала, а затем на холоде немного захлебнулась", - прокомментировал Виталик ситуацию с Валентиной в интервью "UA Первый".

"Она хотела продолжать, но уже не было смысла. Нужно было раньше сходить с трассы, а она продолжала бороться – и начался спазм. Сейчас ей уже лучше, ею занимаются врачи. Она просто не смогла дышать из-за спазма", – отметил словенский специалист.

Напомним, на Олимпиаде в Пекине в рамках биатлонной программы прошла первая индивидуальная гонка. Олимпийской чемпионкой стала представительница Германии Дениз Геррманн. Украинки Юлия Джима и Ирина Петренко заняли достаточно высокие 10 и 11 места соответственно. Третья представительница Украины, олимпийская чемпионка Валентина Семеренко, не сумела завершить гонку.

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