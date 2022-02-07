Руни подогрел ажиотаж вокруг своего возможного назначения в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни заявил, что уже сейчас он способен возглавить топ-клуб из Английской премьер-лиги.

В этом сезоне "Дерби" из-за финансовых санкций столкнулся со снятием 21 очка и сейчас ведет ожесточенную борьбу за выживание в Чемпионшипе.

Руни чувствует, что тяжелое положение "баранов" сделало его более классным тренером, однако Уэйн не покинет свой клуб на полпути.

"Все, что случилось в "Дерби", только укрепило мою уверенность в том, что моя тренерская карьера будет успешной. Я верю в это на 100 процентов".

Я верю, что мы избежим вылета. Думаю, я уже сейчас мог бы отправиться в Премьер-лигу и возглавить топ-клуб. Я не волнуюсь по этому поводу. Я знаю свои сильные стороны и, что важнее, знаю свои слабости", - цитирует Уэйна fapl.ru со ссылкой на Daily Mail.

"Я очень хорош в делегировании полномочий. Если я думаю, что кто-либо из моего штаба может лучше донести посыл до конкретного игрока - через бекграунд игрока или просто из-за хорошего понимания, - то я позволю ему это сделать", - отметил легенда "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, лучше всего я умею управлять людьми. Не только игроками, но и персоналом. Я иду и открыто обсуждаю вещи со своим штабом. Я называю состав и говорю: "Что вы думаете?" Они могут не согласиться со мной, и это нормально. Ты не всегда бываешь прав.

Конечно, некоторые решения ты принимаешь сам, но все мы работаем сообща. Последнее слово по выбору состава за мной, но я всегда открыт к идеям и мнениям", - добавил Руни.

Напомним, летом освобождается место главного тренера "МанЮнайтед".

"Красные дьяволы" уже составили шорт-лист возможных кандидатов, который может быть дополнен именем Руни.