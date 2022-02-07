Руни подогрел ажиотаж вокруг своего возможного назначения в "Манчестер Юнайтед"

Уэйн заявил, что готов к АПЛ.

Руни подогрел ажиотаж вокруг своего возможного назначения в "Манчестер Юнайтед"
Вейн Руні
Фото: dcfc.co.uk

Наставник "Дерби Каунти" Уэйн Руни заявил, что уже сейчас он способен возглавить топ-клуб из Английской премьер-лиги.

В этом сезоне "Дерби" из-за финансовых санкций столкнулся со снятием 21 очка и сейчас ведет ожесточенную борьбу за выживание в Чемпионшипе.

Руни чувствует, что тяжелое положение "баранов" сделало его более классным тренером, однако Уэйн не покинет свой клуб на полпути.

"Все, что случилось в "Дерби", только укрепило мою уверенность в том, что моя тренерская карьера будет успешной. Я верю в это на 100 процентов".

Я верю, что мы избежим вылета. Думаю, я уже сейчас мог бы отправиться в Премьер-лигу и возглавить топ-клуб. Я не волнуюсь по этому поводу. Я знаю свои сильные стороны и, что важнее, знаю свои слабости", - цитирует Уэйна fapl.ru со ссылкой на Daily Mail.

"Я очень хорош в делегировании полномочий. Если я думаю, что кто-либо из моего штаба может лучше донести посыл до конкретного игрока - через бекграунд игрока или просто из-за хорошего понимания, - то я позволю ему это сделать", - отметил легенда "Манчестер Юнайтед".

"Думаю, лучше всего я умею управлять людьми. Не только игроками, но и персоналом. Я иду и открыто обсуждаю вещи со своим штабом. Я называю состав и говорю: "Что вы думаете?" Они могут не согласиться со мной, и это нормально. Ты не всегда бываешь прав.

Конечно, некоторые решения ты принимаешь сам, но все мы работаем сообща. Последнее слово по выбору состава за мной, но я всегда открыт к идеям и мнениям", - добавил Руни.

Напомним, летом освобождается место главного тренера "МанЮнайтед".

"Красные дьяволы" уже составили шорт-лист возможных кандидатов, который может быть дополнен именем Руни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РФС требует от УЕФА наказать украинскую сборную по футзалу за скандирование болельщиками: "Крым – это Украина". ФутболРФС требует от УЕФА наказать украинскую сборную по футзалу за скандирование болельщиками: "Крым – это Украина". Футбол
Клуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренераКлуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренера
УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". ФутболУЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол
В Пекине еще два члена олимпийской сборной Украины получили положительные результаты тестов на коронавирусВ Пекине еще два члена олимпийской сборной Украины получили положительные результаты тестов на коронавирус
Американский баскетболист "Черкасских обезьян" дезертировал из клуба и оставил Украину из-за страха за свою жизньАмериканский баскетболист "Черкасских обезьян" дезертировал из клуба и оставил Украину из-за страха за свою жизнь
Блок рекламы


Похожие новости
УХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеистаУХЛ обвинила "Сокол" в подделке гражданства своего хоккеиста
Роналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге и повторил рекорд Руни. ФутболРоналду стал лучшим игроком месяца в Английской премьер-лиге и повторил рекорд Руни. Футбол
Ломаченко подтвердил дату своего следующего боя и имя соперникаЛомаченко подтвердил дату своего следующего боя и имя соперника
Магучих дала объяснения своего очередного фото с ЛасицкенеМагучих дала объяснения своего очередного фото с Ласицкене
Гаттузо покинул "Фиорентину" всего через 3 недели после своего назначения
Гражданская жена Роналду своей поездкой в Париж подогрела слухи о его переходе в ПСЖГражданская жена Роналду своей поездкой в Париж подогрела слухи о его переходе в ПСЖ
Ломаченко узнал имя своего следующего соперника и сроки проведения бояЛомаченко узнал имя своего следующего соперника и сроки проведения боя
Майк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в рингМайк Тайсон озвучил дату своего второго боя после возвращения в ринг
"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол"Бавария" крупно оштрафует своего игрока за езду на неуставном автомобиле. Футбол
РоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в ПольшеРоSSийский боец смешанных единоборств устроил в октагоне драку после своего боя на турнире в Польше
Последние новости
Подгружаем последние новости