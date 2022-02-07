В матче Кубка Англии фанат выбежал на поле и затеял потасовку с футболистами

Крупный болельщик "Лестера" не выдержал издевательств над своей командой.

В матче Кубка Англии фанат выбежал на поле и затеял потасовку с футболистами

В рамках 1/16 финала Кубка Англии клуб Чемпионшипа "Ноттингем Форест" принимал клуб Английской премьер-лиги "Лестер Сити" и одержал большую победу – 4:1.

Отметим, что кроме сенсации матч запомнился хамским поступком одного из фанов "Лестера".

После очередного гола "лесников" на поле The City Ground выбежал болельщик гостевой команды и затеял потасовку с игроками "Ноттингема".

Хулиган успел нанести несколько тяжелых ударов ничего не подозревавшим футболистам, пока стюарды не повалили горе-болельщика на газон.

Ни один из клубов не прокомментировал этот эпизод.

В следующей стадии турнира европейский гранд 70-х и 2-кратный обладатель Кубка европейских чемпионов сразится с соседом по турнирной таблице Чемпионшипа "Хаддерсфилдом".

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