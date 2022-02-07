Португалия обыграла РоSSию и защитила титул футзального чемпиона Европы

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В Амстердаме завершилось континентальное первенство по футзалу.

В финале встретились действующие чемпионы португальцы и россияне.

Волевую победу одержала сборная Португалии – 4:2. Причем пиренейцы по ходу матча проигрывали в два мяча, но сумели проявить волю и переломить ход поединка.