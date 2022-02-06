Футзальная сборная Украины проиграла матч за третье место на Евро-2022. Футбол

До этого украинцы уступили россиянам.

Футзальная сборная Украины завершила выступления на чемпионате Европы. В матче за третье место "сине-желтые" уступили сборной Испании (1:4).

Об этом сообщаетє РБК-Украина.

Первый опасный случай возник на 7-й минуте. Абакшин нанес удар, но испанский кипер сумел парировать мяч. Добивание же заблокировал защитник.

Зато Испания ответила сразу голом. Через четыре минуты после момента Абакшина пиренеец Мельядо нанес мощный удар в девятку. На 17-й минуте сборная Украины сравняла счет. Удачно в отборе отыграл Корсун, а Игорь Чернявский подхватил мяч и точно пробил в ближний угол.

В ответной атаке украинская оборона упустила Солано, который снова вывел испанцев вперед. В конце концов во втором тайме давление испанцев дало свои плоды еще дважды. Голами отличились Бовис и Адольфо.

До этого сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу уступила РоSSии со счетом 2:3.