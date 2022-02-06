На Олимпиаде украинская биатлонистка Блашко заболела коронавирусом

У Блашко будет четыре дня для того, чтобы сдать два отрицательных теста на коронавирус.

На Олимпиаде украинская биатлонистка Блашко заболела коронавирусом
Дарья Блашко
Фото: Общественное

На Олимпиаде в Пекине украинская биатлонистка Дарья Блашко получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает Общественное.

Блашко была одной из четырех спортсменок, которые оставались в распоряжении женской команды. Елена Белосюк первой получила положительный тест на коронавирус, ее должна заменить Анастасия Меркушина.

Украина уже объявила старт-лист на женскую индивидуальную гонку. Блашко в ней должна была начинать выступление в последней стартовой группе под 79-м номером, однако теперь ее пропустит.

Блашко должно отправиться на самоизоляцию и находиться там до того, пока не сдаст два теста на коронавирус с разницей в сутки. То есть индивидуальную гонку украинка гарантированно пропустит.

Следующей гонкой после индивидуальной на Олимпиаде-2022 станет женский спринт. Он состоится в пятницу, 11 февраля. То есть, у Блашко будет четыре дня для того, чтобы сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Отсутствие Блашко означает, что у Украины будет неполная квота в женской индивидуальной гонке. В распоряжении главного тренера женской команды Уроша Велепа остаются Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко.

Для Блашко Олимпиада-2022 должна стать дебютной в карьере. Она – единственная представительница женского состава сборной Украины, не имеющая опыта выступлений на этом уровне.

Положительный тест у Блашко – четвертый среди тренеров и биатлонистов сборной Украины. Первым положительный результат получил главный тренер мужской команды Юрай Санитра, после чего положительные тесты сдавали тренер Игорь Ященко и биатлонистка Елена Белосюк.

Напомним, что на Олимпиаде в Пекине прошел мужской забег в конькобежном спорте на 5 000 метров. Золотую медаль завоевал швед Нильс Ван дер Пул.

На зимней Олимпиаде в Пекине также разыграли медали в мужском скиатлоне. По его результатам, олимпийским чемпионом в этом виде лыжных гонок стал россиянин Александр Большунов.

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