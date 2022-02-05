РФС требует от УЕФА наказать украинскую сборную по футзалу за скандирование болельщиками: "Крым – это Украина". Футбол

На трибунах в Амстердаме не обошлось и без легендарной "Путин – х**ло".

РФС требует от УЕФА наказать украинскую сборную по футзалу за скандирование болельщиками: "Крым – это Украина"
Фото: УАФ

РоSSийский футбольный союз направил обращение в УЕФА с требованием открыть дисциплинарное расследование по факту дискриминационного поведения болельщиков сборной Украины во время полуфинала чемпионата Европы по футзалу.

Об этом сообщают роSSийские информагентства со ссылкой на пресс-службу РФС.

В письме отмечается, что во время матча 4 февраля в Нидерландах украинские болельщики на трибунах скандировали "оскорбительные высказывания, которые имели политический характер и разжигали ненависть по национальному признаку". "Среди прочего, содержали призывы убийства роSSийских граждан", – цитирует ТАСС заявление РФС.

Согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут ответственность за поведение своих игроков, официальных лиц, членов, болельщиков и любых лиц, выполняющих функции на матче от их имени, и могут быть подвергнуты дисциплинарным санкциям.

Как известно, сборная Украины в полуфинале чемпионата Европы по футзалу уступила РоSSии со счетом 2:3 и теперь сразится с испанцами за бронзовые награды турнира.

Болельщики украинской команды, кроме скандирования: "Украина", "Слава Украине! Героям Слава!", "Крым – это Украина", исполнили легендарную песню "Путин – х**ло".

Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ

— hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Диктор даже обратился к собравшимся на матч зрителям на украинском языке и попросил "прекратить петь песни неспортивного характера", поскольку матч могут остановить. Тогда украинцы сменили репертуар и напомнили, что "Кто не скачет, тот м*скаль".

It’s 1-0 to Russia. Ukraine fired up and on five fouls already. 8 mins to go in 1st half. Their fans have just been warned over the PA system about political chants. Mr Putin coming in for some stick, I think #FutsalEURO #ukraine #russia pic.twitter.com/9wFGpIVpm1

— Jamie Fahey (@jamiefahey1) February 4, 2022

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