Олимпиада-2022: медальный зачет после первого дня соревнований

Фото: twitter.com/Beijing2022

В олимпийском Пекине разыграны первые комплекты наград.

После первого дня соревнований лидером медального зачета стала сборная Норвегии,, в копилке которой два "золота": в лыжной гонке (скиатлон, 15 км, женщины) и в смешанной биатлонной эстафете (4х6 км).

По одной медали наивысшего достоинства в копилке команд Нидерландов (коньки, 3000 м., женщины), Швеции (фристайл, могул, мужчины), Словении (прыжки с трамплина, К-95, женщины) и хозяев соревнований – китайцев (шорт-трек, смешанная эстафета, 2000 м).

Медальный зачет:

1. Норвегия 2 0 0 2

2. Словения 1 0 1 2

3-5. Китай 1 0 0 1

3-5. Нидерланды 1 0 0 1

3-5. Швеция 1 0 0 1

6. Италия 0 2 0 2

7-8. Канада 0 1 1 2

7-8. ДКР 0 1 1 2

9-10. Франция 0 1 0 1

9-10. Германия 0 1 0 1

- - - - - - - - - -