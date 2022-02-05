Олимпиада-2022: медальный зачет после первого дня соревнований

Норвегия возглавила "забег".

Фото: twitter.com/Beijing2022

В олимпийском Пекине разыграны первые комплекты наград.

После первого дня соревнований лидером медального зачета стала сборная Норвегии,, в копилке которой два "золота": в лыжной гонке (скиатлон, 15 км, женщины) и в смешанной биатлонной эстафете (4х6 км).

По одной медали наивысшего достоинства в копилке команд Нидерландов (коньки, 3000 м., женщины), Швеции (фристайл, могул, мужчины), Словении (прыжки с трамплина, К-95, женщины) и хозяев соревнований – китайцев (шорт-трек, смешанная эстафета, 2000 м).

Медальный зачет:

  • 1. Норвегия 2 0 0 2
  • 2. Словения 1 0 1 2
  • 3-5. Китай 1 0 0 1
  • 3-5. Нидерланды 1 0 0 1
  • 3-5. Швеция 1 0 0 1
  • 6. Италия 0 2 0 2
  • 7-8. Канада 0 1 1 2
  • 7-8. ДКР 0 1 1 2
  • 9-10. Франция 0 1 0 1
  • 9-10. Германия 0 1 0 1

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  • Украина 0 0 0 0

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