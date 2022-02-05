На Олимпиаде четыре украинки завершили скиатлон в десятке худших
6-й и 7-й десяток – предел наших лыжниц.
Первый комплект медалей на Олимпийских играх-2022 разыграли в лыжном спорте – дисциплине скиатлон у женщин.
Напомним, победу в гонке и первое "золото" Пекина получила норвежка Тереза Йохауг.
На старт соревнований вышли четыре украинских спортсменки, сообщает isport.ua.
Дарья Рублева завершила гонку на последней строчке - ее на целый круг обошли лидеры. 23-летняя Юлия Кроль сумела обойти только Рублеву и одну из кореянок.
Виктория Олех пришла к финишу 60-й с отставанием от лидера в 10 минут и 42 секунды. Марина Анцибор оказалась лучшей среди украинок, но заняла только 56-ю позицию.
Олимпиада-2022. Пекин.
Лыжные гонки. Скиатлон (7,5 км+7,5 км).
Результаты украинок:
- 56. Марина Анцибор, 52:54,0 (+8:40,3)
- 60. Виктория Олех, 54:55,7 (+10:42,0)
- 62. Юлия Кроль, 57:04,4 (+12:50,7)
- 64. Дарья Рубева, круговая
Следует сказать, что для Рублевой, Олех и Кроль это дебютное выступление на олимпиадах.