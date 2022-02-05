На Олимпиаде в Пекине разыграли первое "золото", чемпионкой стала норвежка

Лучшая из украинок завершила гонку на 57-й строчке.

На Олимпиаде в Пекине разыграли первое "золото", чемпионкой стала норвежка
Тереза Йохауг
Фото: The New York Times

На зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли первый комплект наград. Олимпийской чемпионкой стала Тереза Йохауг.

Об этом сообщает РБК-Украина.

33-летняя норвежка стала лучшей в скиатлоне. Это смешанная лыжная гонка преследования, в которой половину 15-километровой дистанции преодолевают классическим стилем, а вторую – конькобежным ходом.

Йохауг более чем на 30 секунд опередила представительницу россиян Наталию Непряеву. Бронзовая награда досталась австрийке Терезе Штадлобер.

Лучшей из украинок стала Марина Анцибор. Она завершила гонку на 57-й строчке.

Для Йохауг эта золотая олимпийская медаль стала второй в карьере. В Ванкувере-2010 она завоевала "золото" в эстафете 4x5 км.

Вчера на национальном стадионе "Птичье гнездо" в Пекине торжественно открыли XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся с 4 по 20 февраля.

Напомним, ранее министр спорта Вадим Гутцайт рассказал, чего ожидает от украинских спортсменов на Олимпиаде.

Украину в Пекине представляют 45 спортсменов в 12 дисциплинах: биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании. В состав украинской делегации также вошли: 26 тренеров, 10 врачей и массажистов, 7 представителей технического персонала.

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