Не думаю, что будем пожимать руки россиянам, - президент Федерации футзала Украины

"Все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже".

Президент Федерации футзала Украины Сергей Владыко рассказал, в каком настроении украинцы подходят к полуфинальному матчу с Россией на Евро-2022.

"Украинским олимпийцам не рекомендуют фотографироваться и пожимать руки россиянам в Пекине? Не думаю, что у нас в Амстердаме будет что-то иначе. Кроме того, не будем забывать о коронавирусе, это еще опасно для здоровья. Мы находимся в ситуации постоянного тестирования от УЕФА . Все команды почти изолированы, контактов мало с другими», – цитирует Владыка Meta-ratings.com.ua.

"Мы не живем в другой стране, все прекрасно понимают подтекст этого поединка. И наша команда тоже. Настроение, конечно же, тоже боевое. Ребята – взрослые люди, им не нужно что-то объяснять. Они читают прессу, знают об отношениях двух стран", – заявил президент федерации.

"Утром было совещание с представителями УЕФА . Были предприняты некоторые шаги для дополнительных мер безопасности. Правда, говорить о них публично мы не можем, потому что это внутренняя информация.

Есть моменты, которых болельщики не будут видеть и им не стоит об этом знать. Не хочется , чтобы эта информация попала в руки роSSийских болельщиков, если они приедут в Амстердам", – отметил Владико.