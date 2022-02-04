В следующем году в Украине состоятся ученический чемпионат мира по футболу и Всемирная зимняя гимназиада

На соревнования приедут две тысячи учащихся из 50 стран мира.

В 2023 году в Украине состоится ученический чемпионат мира по футболу и Всемирная зимняя гимназиада. О финансировании этих мероприятий говорили 4 февраля на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата под председательством министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Украина получила от Международной федерации ученического спорта преференции и скидку в размере 50% за право проведения соревнований, поэтому мы должны найти возможность осуществить оплату и достойно представить сборные страны на международном уровне", - сообщил министр образования Сергей Шкарлетт.

Комиссия Международной федерации учениченкого спорта (ISF) осмотрела существующие спортивные объекты в Украине и подтвердила готовность к проведению соревнований международного уровня.

Право на проведение соревнований Украина получила 16 сентября 2021 года от исполнительного комитета ISF по ходатайству Украинской федерации ученического спорта.

С 3 по 10 июля 2023 года чемпионат мира по футболу среди учеников состоится во Львове на базе Академии футбола.

Инфраструктура академии насчитывает 9 футбольных полей.

В соревнованиях примут участие 48 команд из разных стран мира, общее количество игроков – 1200 школьников (мальчики и девочки).

Для проведения Всемирной зимней Гимназиады с 27 февраля по 5 марта 2023 года выбрали спортивные базы в Ивано-Франковской области:

с. Поляница (ТК «Буковель») – биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноубординг, спортивная ориентировка (ориентировка на лыжах), фристайл;

пгт Ворохта – прыжки на лыжах с трамплина;

г. Калуш – хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках;

г. Ивано-Франковск – керлинг.

Ожидается, что за награды посоревнуются 2000 учеников ЗОСО из 50 стран мира.

"В предыдущих соревнованиях Всемирной летней Гимназиады и Всемирных ученических спортивных играх U15 команда нашей страны завоевала 70% всех наград, а по результатам командного зачета Украина заняла первое место в мире", – сообщил Шкарлетт.

Напомним, 4 февраля в Пекине на национальном стадионе "Птичье гнездо" торжественно открыли XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля.