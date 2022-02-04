В следующем году в Украине состоятся ученический чемпионат мира по футболу и Всемирная зимняя гимназиада

На соревнования приедут две тысячи учащихся из 50 стран мира.

В следующем году в Украине состоятся ученический чемпионат мира по футболу и Всемирная зимняя гимназиада
Фото: Пресслужба МОН

В 2023 году в Украине состоится ученический чемпионат мира по футболу и Всемирная зимняя гимназиада. О финансировании этих мероприятий говорили 4 февраля на первом заседании оргкомитета по подготовке и проведению чемпионата под председательством министра образования Сергея Шкарлета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

"Украина получила от Международной федерации ученического спорта преференции и скидку в размере 50% за право проведения соревнований, поэтому мы должны найти возможность осуществить оплату и достойно представить сборные страны на международном уровне", - сообщил министр образования Сергей Шкарлетт.

Комиссия Международной федерации учениченкого спорта (ISF) осмотрела существующие спортивные объекты в Украине и подтвердила готовность к проведению соревнований международного уровня.

Право на проведение соревнований Украина получила 16 сентября 2021 года от исполнительного комитета ISF по ходатайству Украинской федерации ученического спорта.

С 3 по 10 июля 2023 года чемпионат мира по футболу среди учеников состоится во Львове на базе Академии футбола.

Инфраструктура академии насчитывает 9 футбольных полей.

В соревнованиях примут участие 48 команд из разных стран мира, общее количество игроков – 1200 школьников (мальчики и девочки).

Для проведения Всемирной зимней Гимназиады с 27 февраля по 5 марта 2023 года выбрали спортивные базы в Ивано-Франковской области:

  • с. Поляница (ТК «Буковель») – биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, сноубординг, спортивная ориентировка (ориентировка на лыжах), фристайл;
  • пгт Ворохта – прыжки на лыжах с трамплина;
  • г. Калуш – хоккей с шайбой, фигурное катание на коньках;
  • г. Ивано-Франковск – керлинг.

Ожидается, что за награды посоревнуются 2000 учеников ЗОСО из 50 стран мира.

"В предыдущих соревнованиях Всемирной летней Гимназиады и Всемирных ученических спортивных играх U15 команда нашей страны завоевала 70% всех наград, а по результатам командного зачета Украина заняла первое место в мире", – сообщил Шкарлетт.

Напомним, 4 февраля в Пекине на национальном стадионе "Птичье гнездо" торжественно открыли XXIV зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 20 февраля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Усик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - УайтУсик не станет в ближайшее время абсолютным чемпионом: WBC успешно провела торги по бою Фьюри - Уайт
Двадцать лет спустя: сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболуДвадцать лет спустя: сборная Швеции стала чемпионом Европы по гандболу
Клуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренераКлуб Миколенко "Эвертон" назначил нового главного тренера
УЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". ФутболУЕФА подал в суд на пиццерию из-за названия блюда "Лига шампиньонов". Футбол
Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"Миколенко лично презентовал Усику футболку "Эвертона"
Блок рекламы


Похожие новости
Министр спорта сообщил, сколько стоила Украине подготовка спортсменов к Олимпиаде в ПекинеМинистр спорта сообщил, сколько стоила Украине подготовка спортсменов к Олимпиаде в Пекине
Сборную Польши по футболу возглавил Чеслав МихневичСборную Польши по футболу возглавил Чеслав Михневич
Сборная Украины проиграла Португалии на чемпионате Европы по футзалу, но вышла в четвертьфиналСборная Украины проиграла Португалии на чемпионате Европы по футзалу, но вышла в четвертьфинал
Известного боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым (обновлено)Известного боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым (обновлено)
Известного боксера Владимира Вирчиса нашли мертвымИзвестного боксера Владимира Вирчиса нашли мертвым
Требуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие УкраинеТребуют ПЦР-тест боб-саней: олимпийский Китай выставил странное условие Украине
Кандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 победКандидат на должность главного тренера "Манчестер Юнайтед" быстрее всего в истории чемпионата Нидерландов одержал 100 побед
Американский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознаниеАмериканский фристайлист на этапе Кубка мира после падения потерял сознание
Украина проиграла Сербии в стартовом матче чемпионата Европы по гандболуУкраина проиграла Сербии в стартовом матче чемпионата Европы по гандболу
Пидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлонуПидручный остановился в шаге от цветочной церемонии в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
Последние новости
Подгружаем последние новости