Старший тренер украинской биатлонной сборной жалуется на ужасный мороз на Олимпиаде-2022

Урош Велепец не привык к морозам под 25 градусов.

Старший тренер украинской биатлонной сборной жалуется на ужасный мороз на Олимпиаде-2022
Урош Велепець
Фото: Суспільне

Старший тренер женской биатлонной сборной Украины Урош Велепец заявил, что командам на Олимпийских играх-2022 будет непросто из-за необычных погодных условий.

"Прежде всего надо сказать, что здесь очень холодно, ветер постоянный. Днем еще плюс-минус, поскольку есть солнце, а вечером, когда солнце садится, вообще очень холодно, доходило до -25 градусов по Цельсию".

Поэтому сложные условия, но они таковы для всех, кому-то больше подходит холод, кому-то меньше", - цитирует словенского специалиста suspilne.media.

"Нужно принять как факт, готовиться к этому. Нужно теплее одеваться, искать решения для перчаток, как руки сохранить в нормальном состоянии. Опыта набираемся, как правильно реагировать. Тренировки дают ответы", - добавил Велепец.

Напомним, назван состав сборной Украины на первую гонку Олимпиады-2022 – смешанную эстафету.

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