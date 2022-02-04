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2022-02-04
Определился состав биатлонной сборной Украины на смешанную эстафету Олимпиады
Биатлонная программа Игр-2022 стартует завтра
Фото: milanhutera
Официальная церемония открытия Олимпиады-2022 состоится сегодня в 14:00.
А уже завтра разыграют первые комплекты наград. Сборная Украины пойдет на первый старт в биатлонной смешанной эстафете. В этой гонке ее представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.
Семеренко побежит на первом этапе, а Подручный выступит финишером.
Отметим, что в этой гонке планировалось участие капитана женской команды Елены Белосюк, однако она получила положительный тест на коронавирус и не выйдет на старт.
Старт эстафеты в 11:00 по киевскому времени.