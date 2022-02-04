Определился состав биатлонной сборной Украины на смешанную эстафету Олимпиады

Официальная церемония открытия Олимпиады-2022 состоится сегодня в 14:00.

А уже завтра разыграют первые комплекты наград. Сборная Украины пойдет на первый старт в биатлонной смешанной эстафете. В этой гонке ее представят Валентина Семеренко, Юлия Джима, Артем Прима и Дмитрий Пидручный.

Семеренко побежит на первом этапе, а Подручный выступит финишером.

Отметим, что в этой гонке планировалось участие капитана женской команды Елены Белосюк, однако она получила положительный тест на коронавирус и не выйдет на старт.

Старт эстафеты в 11:00 по киевскому времени.