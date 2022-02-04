Для Украины Олимпиада уже стартовала

Первыми вступили в бой представители фигурного катания.

Для Украины Олимпиада уже стартовала
Фото: noc-ukr.org

В олимпийском Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию.

Программу открыл командный турнир, в котором страны соревнуются сразу в нескольких дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.

В соревнованиях спортивных пар Украину представляют София Голиченко и Артем Даренский, а в танцах – дуэт Александра Назарова и Максим Никитин.

В своих дисциплинах украинцы были стабильны и заняли 9-е места: танцоры – в ритм-танце, а спортивная пара – в короткой программе.

В женском одиночном катании Украину представит Анастасия Шаботова.

Украина потеряла своего представителя в мужском катании – Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус.

Промежуточная таблица после трех видов

  1. США – 28 баллов
  2. ОКР – 26
  3. Китай – 21
  4. Япония – 20
  5. Италия – 18
  6. Канада – 16
  7. Грузия – 15
  8. Чехия – 12
  9. УКРАИНА – 4
  10. Германия – 3

По правилам турнира, занятое место в дисциплине переводится в баллы, где за первое место дается 10 баллов, а за десятое – 1 балл. Два девятых места сборной Украины принесли нашей команде 4 балла.

По сумме баллов за первые выступления в четырех дисциплинах пять лучших сборных пройдут во второй этап соревнований, где представят свои произвольные программы и определят победителя.

Украина досрочно упустила шанс попасть во вторую часть соревнований – отставание от пятого места уже составляет 14 очков, отыграть которые в женском катании невозможно.

Напомним, официальная церемония открытия Игр состоится сегодня, начало в 14.00.

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