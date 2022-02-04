Для Украины Олимпиада уже стартовала
Первыми вступили в бой представители фигурного катания.
В олимпийском Пекине стартовали соревнования по фигурному катанию.
Программу открыл командный турнир, в котором страны соревнуются сразу в нескольких дисциплинах – мужском и женском одиночном катании, парном катании и в танцах на льду.
В соревнованиях спортивных пар Украину представляют София Голиченко и Артем Даренский, а в танцах – дуэт Александра Назарова и Максим Никитин.
В своих дисциплинах украинцы были стабильны и заняли 9-е места: танцоры – в ритм-танце, а спортивная пара – в короткой программе.
В женском одиночном катании Украину представит Анастасия Шаботова.
Украина потеряла своего представителя в мужском катании – Иван Шмуратко получил положительный тест на коронавирус.
Промежуточная таблица после трех видов
- США – 28 баллов
- ОКР – 26
- Китай – 21
- Япония – 20
- Италия – 18
- Канада – 16
- Грузия – 15
- Чехия – 12
- УКРАИНА – 4
- Германия – 3
По правилам турнира, занятое место в дисциплине переводится в баллы, где за первое место дается 10 баллов, а за десятое – 1 балл. Два девятых места сборной Украины принесли нашей команде 4 балла.
По сумме баллов за первые выступления в четырех дисциплинах пять лучших сборных пройдут во второй этап соревнований, где представят свои произвольные программы и определят победителя.
Украина досрочно упустила шанс попасть во вторую часть соревнований – отставание от пятого места уже составляет 14 очков, отыграть которые в женском катании невозможно.
Напомним, официальная церемония открытия Игр состоится сегодня, начало в 14.00.