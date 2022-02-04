Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед матчем "Полесье" и "Металлиста" на турнире Winter Cup 2022

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), которые собираются принять участие в выставочном турнире Winter Cup 2022 за житомирское "Полесье" и харьковский "Металлист" соответственно провели битву взглядов.

Их примеру последовали президенты клубов – Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.

Причем Буткевич был так воинственно настроен, что даже забыл снять головной убор. Отметим, что его визави выдержал жесткий взгляд соперника.

Матч предполагается горячий.

Фото: скриншот Фото: скриншот

Добавим, что старт турнира был перенесен на день – на 4 февраля – из-за непогоды.