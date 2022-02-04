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2022-02-04
Усик и Гвоздик провели дуэль взглядов перед матчем "Полесье" и "Металлиста" на турнире Winter Cup 2022
В Турции проходит тренировочный сбор украинских команд.
Фото: ФК "Полесье"
Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 КО) и экс-чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBC Александр Гвоздик (17-1, 14 КО), которые собираются принять участие в выставочном турнире Winter Cup 2022 за житомирское "Полесье" и харьковский "Металлист" соответственно провели битву взглядов.
Их примеру последовали президенты клубов – Геннадий Буткевич и Александр Ярославский.
Причем Буткевич был так воинственно настроен, что даже забыл снять головной убор. Отметим, что его визави выдержал жесткий взгляд соперника.
Матч предполагается горячий.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Добавим, что старт турнира был перенесен на день – на 4 февраля – из-за непогоды.