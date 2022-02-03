Гвоздик готов сыграть за "Металлист" против Усика на турнире Winter Cup 2022. Футбол

Турнир стартует сегодня в турецком Белеке.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик принял футбольный вызов от коллеги по рингу, чемпиона-супертяжа Александра Усика, пообещавшего выйти на поле за житомирское "Полесье" на товарищеском турнире в Турции Winter Cup 2022.

Как сообщает пресс-служба "Металлиста" вместе с президентом харьковского клуба Александром Ярославским вылетел в Турцию.

При этом Гвоздик выразил желание поучаствовать в турнире за "Металлист".

Не исключено, что два выдающихся украинских боксера сойдутся на футбольном поле.

В турнире в Белеке, который продлится с 3 по 12 февраля, кроме "Металлиста" и "Полесья", примут участие ровенский "Верес" и одесский "Черноморец".

Добавим, что стартовый матч Winter Cup 2022 между "Полесьем" и "Вересом" перенесен на 4 февраля. Таким образом, переносится и дебют Усика в футболе на профессиональном уровне.