Ярославский выложил 2 млн евро за бразильского форварда

Президент "Металлиста" идет по торованой тропе бразильского трансферного рынка.

Ярославский выложил 2 млн евро за бразильского форварда
Давид да Оро
Фото: ФК "Витория"

"Металлист" оформил очередной крупный трансфер, сообщает FootballHub.

По инсайдерской информации, харьковский клуб подписал контракт с бразильским форвардом Давидом да Оро. Сумма трансфера составила 2 млн. евро.

22-летний нападающий подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт.

Давид да Оро является питомцем клуба "Витория", который выступает во втором дивизионе Бразилии.

В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за "Виторию", забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

Этот трансфер ранее анонсировал сам президент "Металлиста" Александр Ярославский. Он назвал Давида быстрее Тайсона и круче Жажи.

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