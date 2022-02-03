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2022-02-03
Ярославский выложил 2 млн евро за бразильского форварда
Президент "Металлиста" идет по торованой тропе бразильского трансферного рынка.
Давид да Оро
Фото: ФК "Витория"
"Металлист" оформил очередной крупный трансфер, сообщает FootballHub.
По инсайдерской информации, харьковский клуб подписал контракт с бразильским форвардом Давидом да Оро. Сумма трансфера составила 2 млн. евро.
22-летний нападающий подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт.
Давид да Оро является питомцем клуба "Витория", который выступает во втором дивизионе Бразилии.
В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за "Виторию", забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.
Этот трансфер ранее анонсировал сам президент "Металлиста" Александр Ярославский. Он назвал Давида быстрее Тайсона и круче Жажи.