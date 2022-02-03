Ярославский выложил 2 млн евро за бразильского форварда

"Металлист" оформил очередной крупный трансфер, сообщает FootballHub.

По инсайдерской информации, харьковский клуб подписал контракт с бразильским форвардом Давидом да Оро. Сумма трансфера составила 2 млн. евро.

22-летний нападающий подписал с "Металлистом" долгосрочный контракт.

Давид да Оро является питомцем клуба "Витория", который выступает во втором дивизионе Бразилии .

В 2021 году Давид отыграл 59 матчей за "Виторию", забил 11 мячей и отдал 5 ассистов.

Этот трансфер ранее анонсировал сам президент "Металлиста" Александр Ярославский. Он назвал Давида быстрее Тайсона и круче Жажи.