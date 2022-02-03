Главный тренер сборной Украины по футзалу сделал заявление перед матчем с Россией. Футбол

Сборная Украины по футзалу впервые за 17 лет пробилась в квартет сильнейших на чемпионате Европы.

Завтра подчиненные Александра Косенко в противостоянии с россиянами постараются выйти в финал.

Перед этим поединком наставник команды поделился ожиданиями от матча.

"Евгений Серый получил травму. Будем смотреть - сможет-не сможет. Разумеется, в остальных есть микротравмы, повреждения, но все ребята понимают, что каждая боевая единица на счету. Все рвутся в бой", - цитирует Косенко "ПроФутбол".

"У нас негатив найдут всегда, в любом положительном моменте найдут негатив. После поражения от команды Нидерландов на нас столько негатива вылилось, что мы стали только крепче.

Мы не смотрим на негативные моменты, мы одна команда. У нас люди из разных уголков Украины. Все одна команда. Мы друг за друга будем на площадке", - подчеркнул коуч.

Поединок Украина-РоSSия начнется завтра, 4 февраля, в 18:00.