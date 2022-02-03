Январь 2022 года стал вторым крупнейшим зимним трансферным окном в истории Английской премьер-лиги. Футбол

Клубы Английской премьер-лиги потратили на трансферы в зимнюю трансферную кампанию 295 млн фунтов, что является вторым крупнейшим зимним трансферным окном в истории АПЛ, сообщает fapl.ru.

Прежде всего, представители Премьер-лиги лишь однажды тратили в январе больше — 430 млн. фунтов в 2018 году. Это говорит о восстановлении финансового могущества клубов после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Для сравнения, за аналогичный период 2021 года клубы высшего английского дивизиона потратили всего 70 млн фунтов.

В этот раз более половины израсходованной суммы (150 млн. фунтов) пришлось на клубы АПЛ, занимающие последние пять мест в турнирной таблице: "Эвертон", "Норвич", "Ньюкасл", "Уотфорд" и "Бернли". Для сравнения, в прошлом году пятерка худших потратила в январе всего 5 млн фунтов.

Тем не менее, самую большую покупку в это окно совершил один из грандов "Ливерпуль", оформив переход вингера Луиса Диаса из "Порту" за 37.5 млн фунтов (еще 12.5 млн фунтов предусмотрены в виде бонусов).

Стоит отметить, что оставшиеся клубы четырех ведущих лиг Европы суммарно потратили 317 млн фунтов — на 2 млн фунтов больше, чем Премьер-Лига и Футбольная Лига (обслуживающая клубы низших дивизионов Англии) вместе взятые.

"Это трансферное окно показывает, что связанное с ковидом давление на финансы клубы Премьер-лиги ослабевает, и расходы уверенно вернулись на допандемийный уровень. Примечательно, что это одно из самых январских окон, что мы только видели", - сообщил эксперт Deloitte Дэн Джонс.

"Премьер-лига продолжает задавать тон в глобальном масштабе, оставаясь самым большим в плане финансов национальным чемпионатом благодаря новозаполненным стадионам и сильным контрактам по продаже телеправ за границу", - отметил Джонс.

Напомним, футболисты АПЛ в прошлом году заплатили только налогов на ?1,4 млрд.