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2022-02-03
Итальянскому фигуристу разрешили сменить гражданство за два дня до старта Олимпийских игр
Марко Зендрон уезжал в Пекин итальянцем, а приехал испанцем.
Фото: altoadige.it
Итальянский фигурист Марко Зендрон представит Испанию на Олимпийских играх в Пекине.
За два дня до старта Олимпиады-2022 он получил разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает rusbiathlon.ru.
Смену гражданства атлета, отобравшегося на Игры-2022, одобрил Исполнительный совет МОК, заручившись поддержкой профильной международной федерации и Национальных олимпийских комитетов обеих стран.
Также Зендрону была предоставлена отсрочка от трехлетнего периода ожидания, обычно необходимого для смены гражданства.
Теперь он имеет право выступить за сборную Испании на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.