Итальянскому фигуристу разрешили сменить гражданство за два дня до старта Олимпийских игр

Марко Зендрон уезжал в Пекин итальянцем, а приехал испанцем.

Итальянский фигурист Марко Зендрон представит Испанию на Олимпийских играх в Пекине.

За два дня до старта Олимпиады-2022 он получил разрешение на смену спортивного гражданства, сообщает rusbiathlon.ru.

Смену гражданства атлета, отобравшегося на Игры-2022, одобрил Исполнительный совет МОК, заручившись поддержкой профильной международной федерации и Национальных олимпийских комитетов обеих стран.

Также Зендрону была предоставлена отсрочка от трехлетнего периода ожидания, обычно необходимого для смены гражданства.