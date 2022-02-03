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2022-02-03
"Арсенал" заплатил Обамеянгу 7 млн фунтов, чтобы он перешел в "Барселону"
Щедрость от "канониров".
П'єр-Емерік Обамеянг
Фото: EFE
В последний день зимней трансферной кампании "Барселона" оформила контракт форварда "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга.
Габонец перешел в стан "блаугранас" как свободный агент.
Стали известны финансовые условия, на которых нападающий покинул "Арсенал".
Лондонский клуб выплатил форварду 7 млн фунтов, чтобы расторгнуть с ним контракт, действовавший до лета 2023 года, информирует The Times.
По этому соглашению Обамеянг получал 350 тысяч фунтов в неделю. Ради перехода в каталонский клуб Обамеянг пошел на значительное понижение зарплаты.